Ue: "A giugno il pacchetto di aiuti agli agricoltori colpiti dalla crisi"

BRUXELLES - La Commissione erogherà un "consistente pacchetto" di sostegno finanziario agli agricoltori colpiti dalla crisi in Medio Oriente "prima dell'estate. Questo è il nostro impegno e lo presenteremo a giugno insieme alla proposta di bilancio". Lo ha annunciato il commissario Ue all'agricoltura, Christophe Hansen, presentando in conferenza stampa il piano Ue per i fertilizzanti, in cui la Commissione annuncia un rafforzamento immediato della riserva di crisi Pac. "Il sostegno proveniente dalla riserva agricola giunge rapidamente alle aziende agricole, senza dover passare attraverso i piani nazionali degli Stati membri", ha spiegato Hansen. L'adozione della proposta di bilancio 2027 per ora è prevista per il 10 giugno, suscettibile di modifiche.



