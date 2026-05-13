Tzitzikostas: "Non ci sono segnali di cancellazioni massa nei viaggi"

BRUXELLES - "Rispetto all'imminente stagione turistica, voglio essere del tutto chiaro: dopo aver parlato con operatori del settore turistico in tutta Europa, non vi è alcun segnale di cancellazioni di massa. Anzi, si registra una certa stabilità rispetto allo scorso anno e, in effetti, si nota anche un leggero aumento". Lo ha detto il commissario Ue ai Trasposti Apostolos Tzitzikostas in conferenza stampa, interpellato sull'impatto della crisi energetica legata alla guerra in Iran.