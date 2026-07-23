BRUXELLES - La sospensione dell'adeguamento automatico del tetto massimo del prezzo del petrolio russo fino a luglio 2027 comporta una perdita di entrate per Mosca di 3,5 miliardi di euro all'anno per i 12 mesi. Lo riferisce un alto funzionario Ue illustrando le misure del 21° pacchetto di sanzioni Ue approvato oggi. A causa della guerra in Iran, "oggi il prezzo del greggio Urals è 65,3 dollari, manteniamo il nostro tetto massimo al prezzo del petrolio a 44,7 dollari, invece di portarlo a 58,3-58,5 dollari. Questo significa che possono vendere solo a un prezzo inferiore di oltre 20 dollari rispetto al prezzo di mercato", spiega la fonte.
Stime Ue, da blocco price cap sul petrolio -3,5 miliardi per Mosca in un anno
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