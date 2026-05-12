Primo sì dai Paesi Ue alle norme sul bio, esenzioni per gli operatori e flessibilità

BRUXELLES - Esenzioni per i piccoli operatori, più flessibilità e via il logo del biologico Ue per i prodotti importati, se non a certe condizioni. Riuniti al comitato speciale per l'agricoltura, i Paesi Ue hanno adottato la loro posizione negoziale sulle nuove norme per l'agricoltura biologica ed etichettatura.

Nel mandato - che andrà ora negoziato con l'Eurocamera - le capitali chiedono esenzioni dalla certificazione per i piccoli operatori e per i piccoli rivenditori online di prodotti bio preconfezionati. I prodotti importati da Paesi con sistemi di produzione biologica riconosciuti come "equivalenti" a quelli dell'Ue non possono utilizzare il logo biologico dell'Ue, se non soddisfano requisiti di produzione e controllo aggiuntivi oltre agli standard di equivalenza.