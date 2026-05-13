Nel 2024 sale dell'8% la quota di pesticidi venduti in Ue

Secondo l'Ufficio statistico dell'Ue, Francia (22%), Spagna (19%), Germania (14%) e Italia (13%) hanno rappresentato le quote più elevate dei volumi di vendita di pesticidi nel continente. Non una sorpresa dal momento che si tratta dei principali Paesi produttori agricoli. La categoria principale di pesticidi venduti nell'Ue nel 2024 era quella dei 'fungicidi e battericidi' (40%), seguita da 'erbicidi, distruttori di fusti e antimuschi' (35%) e 'insetticidi e acaricidi' (17%).