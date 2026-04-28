Metsola e von der Leyen firmano accordo quadro su relazioni Pe-Commissione

STRASBURGO - È stato firmato nel corso della sessione plenaria di Strasburgo l'accordo quadro che regola i rapporti tra Parlamento e Commissione Ue, dopo il voto tenutosi in Aula lo scorso 11 marzo. Alla cerimonia di firma hanno presenziato le presidenti del Parlamento europeo e della Commissione europea, Roberta Metsola e Ursula von der Leyen, e il commissario Ue al Commercio, Maros Sefcovic.

