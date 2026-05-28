Magyar: "Ok a ingresso di Kiev nell'Ue solo con intesa su minoranza ungherese"

BRUXELLES - "Possiamo accettare l'apertura del primo capitolo dei negoziati di adesione dell'Ucraina all'Ue solo se riusciremo a raggiungere un accordo sui diritti delle minoranze ungheresi". Lo ha detto il premier ungherese Peter Magyar a Bruxelles, in un video pubblicato su Facebook da Palazzo Berlaymont, confermando che il dossier delle comunità magiare della Transcarpazia resta centrale nella posizione di Budapest. "Siamo in corso i colloqui con l'Ucraina sui diritti della minoranza ungherese della Transcarpazia e i negoziati stanno procedendo in modo incoraggiante", ha aggiunto.

