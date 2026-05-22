L'Ue sospende per un anno i dazi ai principali fertilizzanti azotati

BRUXELLES - Via libera del Consiglio Ue alla sospensione per un anno i dazi doganali sui principali fertilizzanti azotati utilizzati nella produzione agricola dell'UE, compresi prodotti quali l'urea e l'ammoniaca. La misura mira a ridurre i costi per gli agricoltori dell'Ue e per l'industria dei fertilizzanti, consentendo loro un risparmio stimato di 60 milioni di euro in dazi all'importazione, secondo la Commissione europea. Inoltre, ridurrà la dipendenza dell'Ue dalla Russia e dalla Bielorussia per i prodotti fertilizzanti e contribuirà a costruire una rete commerciale più diversificata in questo settore.