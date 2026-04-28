L'Europarlamento chiede legge Ue sullo stupro basata su assenza di consenso

I deputati sottolineano che il consenso va valutato nel contesto, anche nei casi segnati da violenza, minacce, abuso di potere, intimidazione o condizioni di vulnerabilità, come perdita di coscienza, intossicazione, sottomissione chimica, sonno, malattia, disabilità o lesioni. Le risposte traumatiche, come l'immobilità temporanea o la compiacenza, devono essere prese in considerazione sia nella legislazione sia nella pratica giudiziaria. L'Eurocamera ribadisce inoltre la richiesta di includere la violenza di genere tra i reati europei.

I deputati chiedono un approccio centrato sulla vittima, che includa assistenza medica immediata, cure per la salute sessuale e riproduttiva - compreso l'accesso a un aborto sicuro e legale - supporto psicologico, trattamento del trauma e assistenza legale. Tra le misure proposte figurano anche servizi specialistici gratuiti, come centri di emergenza attivi 24 ore su 24 con supporto medico, psicologico e giuridico. Tra le richieste anche una formazione obbligatoria, regolare e mirata per tutti i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime - dalle forze dell'ordine ai magistrati, dagli operatori sanitari agli avvocati - insieme a linee guida europee sull'educazione alla sessualità e alle relazioni, campagne di sensibilizzazione su consenso e autonomia corporea e iniziative per contrastare i miti sullo stupro e la propaganda 'incel' online.

