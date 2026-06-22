BRUXELLES - "Lo shock energetico legato alla guerra in Medio Oriente "è troppo ampio per poterlo ignorare senza compromettere il nostro obiettivo. Tuttavia, non vediamo ancora alcuna prova di un disancoraggio delle aspettative di inflazione o di effetti di secondo ordine che giustificherebbero una risposta politica più incisiva in questa fase". Lo dice la presidente della Bce Christine Lagarde nel suo intervento per la commissione Affari economici e monetari (Econ) del Parlamento Europeo.
Lagarde: "Shock energia troppo ampio per essere ignorato"
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...