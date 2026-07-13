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La Commissione Ue nomina FItto rappresentante speciale per Cipro

BRUXELLES - La Commissione europea ha nominato il vicepresidente esecutivo Raffaele Fitto rappresentante speciale della Commissione per Cipro. In tale veste, contribuirà al processo di risoluzione della questione cipriota nel quadro delle Nazioni Unite, in stretta collaborazione con l'inviata personale del Segretario generale dell'Onu per Cipro, María Ángela Holguín Cuéllar. "Questa nomina riflette il forte impegno della Commissione a favore della riunificazione di Cipro, con l'obiettivo di raggiungere una soluzione globale, funzionale e sostenibile", spiega l'esecutivo Ue.
   

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