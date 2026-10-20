STRASBURGO - "La Russia non sta vincendo sul campo di battaglia in Ucraina. Al contrario, Putin sta prendendo di mira palesemente i civili e intensificando gli attacchi ibridi nel resto d'Europa". Lo ha detto l'alta rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza, Kaja Kallas, intervenendo nel dibattito in plenaria sull'escalation nel Mar Nero, sottolineando che "sei attacchi in dieci giorni da parte di droni presumibilmente russi segnano un'escalation pericolosa e inaccettabile" anche "nel Mar Nero".
Kallas, "sei attacchi di droni russi segnano escalation pericolosa nel Mar Nero"
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