Giornale di Brescia
Abbonati
Qui Europa

Kallas: "L'uccisione di Navalny non fu prova di forza ma di paura"

AA

BRUXELLES - "Il regime russo non si limita a bombardare l'Ucraina, ma continua anche a mettere a tacere gli oppositori in patria. Due anni fa, Alexei Navalny è morto in un campo di prigionia russo, avvelenato con una tossina letale. Il Cremlino ne è pienamente responsabile. L'uccisione degli oppositori politici fa parte del DNA del regime. Non è una dimostrazione di forza, ma un'ammissione di paura.

L'Ue ha sanzionato i responsabili dell'avvelenamento, dell'arresto arbitrario e della condanna fittizia di Navalny. Continueremo a ricorrere al nostro regime di sanzioni contro la Russia in materia di diritti umani per garantire che i responsabili della repressione rendano conto delle loro azioni". Lo ha affermato l'alto rappresentate Ue Kaja Kallas
   

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario