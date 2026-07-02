Giornale di Brescia
Abbonati
Qui Europa
Qui Europa

Kallas: "Le parole non fermano Mosca, oggi proporrò nuove sanzioni"

DUBLINO - "Le sole parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. Solo un sostegno militare costante all'Ucraina e una maggiore pressione su Mosca possono farlo. Oggi proporrò di sanzionare ulteriori entità che sostengono il complesso militare-industriale russo in risposta agli attacchi. Più Mosca attacca i civili, più sanzioni devono essere imposte. Continueremo ad aumentare il costo dell'operazione fino a quando la Russia non capirà che non può vincere". Lo scrive su X l'Alto rappresentante Ue per la Politica Estera Kaja Kallas
   

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...