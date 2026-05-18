Kallas: "Bene Usa-Cina su Hormuz, ora agire per riaprire lo stretto"

BRUXELLES - "Il lato positivo è che Stati Uniti e Cina hanno concordato che lo Stretto di Hormuz debba essere aperto. La Cina ha influenza sull'Iran, quindi speriamo che si rivolgano all'Iran per la riapertura dello Stretto di Hormuz". Lo ha detto l'alta rappresentante Ue Kaja Kallas all'arrivo al Consiglio Esteri Sviluppo in corso oggi a Bruxelles.

