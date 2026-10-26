BRUXELLES - "Di sicuro non ero l'unico a provare un po' di nostalgia quando ieri sera ho visto quelle immagini provenienti dalla Serbia, vero? È significativo che il "Budapest Express" abbia raggiunto Belgrado in ambito politico prima ancora di arrivarci sui binari." Lo scrive su X il premier ungherese Peter Magyar rilanciando le immagini della vittoria della Lista degli studenti in Serbia.
Il premier ungherese Magyar: "Il Budapest Express è arrivato a Belgrado"
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