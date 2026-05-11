Il Consiglio Ue ripristina la piena applicazione dell'accordo con la Siria

BRUXELLES - "Il Consiglio Ue ha adottato la decisione che pone fine alla sospensione parziale dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana. La decisione abroga la decisione 2011/523/Ue del Consiglio che aveva introdotto tale sospensione. Ponendo fine alla sospensione parziale, il Consiglio ripristina la piena applicazione dell'accordo di cooperazione, segnando un passo importante verso il rafforzamento delle relazioni bilaterali tra l'Ue e la Siria". Lo afferma una nota del Consiglio Ue.

La sospensione parziale, introdotta nel 2011 e prorogata nel 2012, aveva riguardato specifiche disposizioni commerciali dell'accordo in risposta alle gravi violazioni dei diritti umani commesse dal regime di Bashar al-Assad. Essa riguardava le disposizioni che abolivano le restrizioni quantitative sulle importazioni di determinati prodotti siriani, tra cui petrolio, prodotti petroliferi, oro, metalli preziosi e diamanti. A seguito della caduta del regime di Assad nel dicembre 2024 e delle successive decisioni del Consiglio di revocare le sanzioni economiche dell'Ue nei confronti della Siria nel maggio 2025 (ad eccezione di quelle basate su motivi di sicurezza), le condizioni che giustificavano la sospensione non sussistono più.