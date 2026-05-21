BRUXELLES - La risposta della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, alla lettera inviata dalla premier Giorgia Meloni il 17 maggio dovrebbe arrivare la prossima settimana. Lo si apprende a Bruxelles. Nella missiva la presidente del Consiglio ha chiesto a Bruxelles di scorporare le spese per le misure energetiche dal Patto di Stabilità, come avvenuto per la difesa. Stando ai tempi tecnici previsti, la risposta arriverà nei prossimi giorni.
Fonti, risposta von der Leyen a lettera Meloni entro la prossima settimana
BRUXELLES - La risposta della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, alla lettera inviata dalla premier Giorgia Meloni il 17 maggio dovrebbe arrivare la prossima settimana. Lo si apprende a Bruxelles. Nella missiva la presidente del Consiglio ha chiesto a Bruxelles di scorporare le spese per le misure energetiche dal Patto di Stabilità, come avvenuto per la difesa. Stando ai tempi tecnici previsti, la risposta arriverà nei prossimi giorni.
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