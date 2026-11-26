BRUXELLES - In merito alle dichiarazioni di fonti europee secondo cui la stragrande maggioranza degli Stati membri sarebbe pronta a convergere su un accordo relativo al Quadro finanziario pluriennale già a dicembre, l'Italia precisa che "non fa parte di questa maggioranza". Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi. "La posizione del Governo è chiara e non è cambiata. Come ha ribadito il Presidente Giorgia Meloni, l'Italia sottoscriverà un accordo soltanto quando e se saranno garantite condizioni dignitose e pienamente rispondenti agli interessi nazionali".
Fonti Chigi, intesa a dicembre? "Per Italia solo a condizioni dignitose"
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