Eurozona: il Pil cresce dello 0,4% nel terzo trimestre

BRUXELLES - Nel terzo trimestre del 2026, il Pil destagionalizzato è aumentato dello 0,4% nell'area dell'euro e dello 0,5% nell'Ue rispetto al trimestre precedente, secondo una stima preliminare pubblicata da Eurostat. Nel secondo trimestre del 2026, il Pil era aumentato dello 0,6% nell'area dell'euro e dello 0,7% nell'Ue. Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, nel terzo trimestre del 2026 il Pil destagionalizzato è aumentato dell'1,3% nell'area dell'euro e dell'1,5% nell'Ue, dopo un +1,2% nell'area dell'euro e un +1,4% nell'Ue nel trimestre precedente.
I dati delle principali economie dell'eurozona: Pil invariato per l'Italia, lieve rialzo per la Germania, lieve contrazione per la Francia. Nello specifico, per l'Italia si registra un Pil a +0,0% nel terzo trimestre rispetto a quello precedente. La Germania registra un +0,2%, la Spagna un +0,6%. Per la Francia segno negativo, con il Pil a -0,1%. Guardando all'area euro, nessun Paese, nel terzo trimestre, tocca il +1% del Pil.