BRUXELLES - Il tasso di inflazione annuale dell'area dell'euro si è attestato al 2,8% a giugno 2026, in calo rispetto al 3,2% di maggio. Un anno prima, il tasso era pari al 2,0%. L'inflazione annuale dell'Unione europea si è attestata al 2,9% a giugno 2026, in calo rispetto al 3,3% di maggio. Un anno prima, il tasso era pari al 2,3%. Questi i dati pubblicati da Eurostat, che conferma le stime preliminari.
Eurostat, inflazione in eurozona rallenta a giugno al 2,8%
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