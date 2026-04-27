Eurocamera domani al primo voto sul bilancio Ue: "Più fondi e nuove entrate"

La proposta dell'Eurocamera, già approvata dalla commissione economica, delinea un bilancio comune da 1.780 miliardi di euro a prezzi costanti 2025 (circa 2.010 miliardi a prezzi correnti), pari a un aumento di circa il 10% rispetto alla proposta avanzata da Bruxelles nel luglio 2025. L'incremento, dal valore di oltre 175 miliardi, verrebbe distribuito tra le principali politiche Ue senza aumenti per amministrazione e agenzie. La linea - sostenuta dalla cosiddetta maggioranza Ursula (Ppe, Socialisti, Liberali e Verdi) - punta a consolidare le nuove priorità come difesa, competitività, tech e transizioni green, preservando al contempo i pilastri tradizionali, in particolare agricoltura e coesione. Un equilibrio che, tuttavia, è destinato a incontrare le resistenze di diversi governi, contrari a un aumento dei contributi nazionali.