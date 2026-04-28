Costa invita Carney a vertice Yerevan: "Prima volta per un Paese non europeo"

BRUXELLES - "Insieme al primo ministro dell'Armenia Nikol Pashinyan, ho invitato il premier canadese Mark Carney a partecipare in qualità di ospite al prossimo vertice della Comunità politica europea, che si terrà a Yerevan. È la prima volta che un paese non europeo prende parte alla Cpe". Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. "L'Europa e il Canada - sottolinea - sono più che semplici partner che condividono gli stessi valori: insieme stiamo costruendo un'alleanza globale per difendere la pace, la prosperità condivisa e il multilateralismo".

