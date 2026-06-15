BRUXELLES - "Questo vertice del G7 si svolge in un momento cruciale. Le scelte che faremo qui invieranno un segnale chiaro sulla nostra volontà di agire, di cooperare e di difendere i principi che sono alla base della stabilità globale". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, in conferenza prima dell'avvio del G7 a Evian.
Costa: "G7 cruciale, dalle nostre scelte segnale per la stabilità globale"
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