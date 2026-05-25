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Costa: "Approfondiamo la nostra partnership con l'Africa"

BRUXELLES - "Buona Giornata dell'Africa. Oggi, porgo i miei più calorosi rallegramenti ai nostri partner e amici africani. In seguito al successo del Vertice Ue-Africa dell'anno scorso a Luanda, stiamo approfondendo la nostra partnership strategica per il futuro investendo nella gioventù, nell'innovazione, nell'istruzione, nelle opportunità economiche e nella sicurezza climatica e idrica". Lo scrive sui social il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.
   

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