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Ad Air France-Klm sugli allarmi bomba, "Mai visto un simile coordinamento"

BRUXELLES - "Non credo che abbiamo mai visto prima un simile livello di coordinamento". Lo ha detto al Financial Times l'Ad di Air France-Klm, Ben Smith, commentando l'ondata di allarmi bomba su numerosi voli in Europa negli ultimi giorni. Smith ha precisato che il gruppo non è stato finora preso di mira dalle minacce. Gli episodi non dovrebbero dare ai passeggeri "alcun motivo per rallentare o ridurre i propri programmi di viaggio". "Siamo piuttosto fiduciosi di avere tutto ciò che serve per garantire un impatto minimo o nullo sulle nostre operazioni", ha aggiunto, assicurando che il gruppo mantiene "sempre il massimo livello di vigilanza".
 
   

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