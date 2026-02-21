San Gervasio: un paese efficiente, moderno e solidale

La Qualità della vita ha ripreso il suo cammino: una presenza che in questo 2026 sarà più corposa che in passato. Ma è ancora presto per svelare le tante, tantissime novità che metteremo in campo.

Intanto abbiamo iniziato un viaggio tra i Comuni bresciani, per commentare i dati emersi dalla nostra ricerca ma non solo.

In un comune di circa 2.700 abitanti, quale è San Gervasio Bresciano, l’Amministrazione comunale punta a unire innovazione e tutela sociale. L’obiettivo è trasformare il centro in un modello di sostenibilità e accoglienza, migliorando la qualità della vita dei residenti e l’attrattività del territorio.

I pilastri dell’intervento ruotano attorno ad alcuni interventi, in corso di realizzazione o prossimi alla partenza. In primis il completamento del polo scolastico, che allarga gli spazi ed è pronto ad ospitare anche la scuola dell’infanzia, che dal prossimo anno sarà statalizzata. Non solo un edificio, ma un centro educativo moderno e sicuro per le nuove generazioni.

Altro punto su cui la giunta guidata da James Scaburri, sindaco dal 2019, sta puntando è il settore dei servizi sociali: «Intendiamo puntare – sottolinea il primo cittadino – sul potenziamento dell’assistenza per le fasce più fragili. In un piccolo comune, la prossimità è fondamentale. Sono previsti nuovi presidi di supporto e servizi dedicati per garantire che nessuno resti indietro».

Il rilancio passa anche dallo sport, nello specifico quello d’acqua. Il lago per lo sci nautico, che sorge in località Casacce, al confine con i comuni di Milzano e di Alfianello, viene identificato come volano turistico, capace di attirare visitatori e appassionati, posizionando il Comune come meta d’eccellenza per lo sport outdoor. Inoltre, sono in corso interventi di riqualificazione degli spazi pubblici per favorire la socialità e il decoro urbano; di efficientamento energetico sugli edifici comunali per ridurre i costi e l’impatto ambientale; e la stesura di un piano per la viabilità volto a migliorare la sicurezza stradale e i collegamenti interni.

«Questi interventi – aggiunge Scaburri – rappresentano un investimento sul capitale umano e territoriale. Vogliamo che i nostri 2.700 concittadini sentano il Comune come una casa moderna, efficiente e solidale».