Pozzolengo, il cuore verde del lago di Garda

La Qualità della vita ha ripreso il suo cammino: una presenza che in questo 2026 sarà più corposa che in passato. Ma è ancora presto per svelare le tante, tantissime novità che metteremo in campo. Intanto abbiamo iniziato un viaggio tra i Comuni bresciani, per commentare i dati emersi dalla nostra ricerca ma non solo.

A Pozzolengo la qualità della vita comincia dal panorama. Alex Franzoni, il sindaco, la mette così: «Siamo il cuore verde del lago di Garda». Tradotto: niente traffico e niente caos da località iperturistiche, ma il lago a due passi. Cinque minuti da Sirmione, otto da Desenzano, dieci da Peschiera. Abbastanza vicini per godersi tutto, abbastanza lontani per dormire tranquilli.

Intorno, poi, il paesaggio fa la sua parte. Da una parte il lago, dall’altra le colline moreniche che scendono verso Ponti sul Mincio. Vigneti, rose e filari di cipressi che, a sentir parlare il primo cittadino, «fanno quasi pensare alla Toscana».

Questo equilibrio, però, non è lasciato al caso. Il Comune tiene una linea molto rigida sul Piano di governo del territorio: capannoni artigianali richieste ne arrivano, ma la risposta resta la stessa. «Ce ne chiedono, ma non ne diamo. Prima viene la tutela del territorio».

Lo stesso vale per il verde. A Pozzolengo amministratori e cittadini si rimboccano spesso le maniche insieme tra giornate di pulizia e piccole manutenzioni diffuse. L’ultima volta è toccato alle piante dell’asilo.

Non stupisce che spesso anche gli amministratori siano «operativi». Del resto parliamo di un paese di poco più di 3.800 abitanti, con una macchina comunale ridotta all’osso: dodici dipendenti in tutto, compresi due vigili. «Il nostro bilancio – osserva con ironia – è quello che Sirmione fa con un parcheggio». Progetti per il futuro? Su tutti, l’idea di rafforzare i collegamenti ciclabili con i territori vicini, in particolare verso Sirmione: circa due chilometri per collegare il centro di Pozzolengo con Rovizza e arrivare fino al castello scaligero. Anche sulla sicurezza si punta sulla collaborazione. Il Comune ha approvato una convenzione con nove municipi del Mantovano per rafforzare la protezione civile. E lo stesso principio vorrebbe applicarlo per la Polizia locale, magari facendo squadra con altri paesi vicini.