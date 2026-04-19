Moniga, «impegno per non perdere la propria identità»

A Moniga la qualità della vita sta tutta in una parola: equilibrio. Il sindaco Renato Marcoli lo dice senza troppi giri: «Siamo un paese piccolo, raccolto, e si vive bene». Anche perché, sotto la statale, la vita scorre senza il traffico che altrove diventa un problema quotidiano. Il lago è lì, a due passi, e negli anni il paese ha lavorato proprio su questo: rendere gli spazi più vivibili.

Il porto, la passeggiata, la pedonalizzazione del centro. Interventi che hanno cambiato il modo di vivere Moniga, insieme ai parchi e a una dotazione di parcheggi che, sottolinea il sindaco, «consente di muoversi senza difficoltà». Poi c’è il turismo, che qui pesa eccome. Moniga passa da circa 2.500 abitanti a punte di 25 mila persone. Nove campeggi, un afflusso costante nei mesi estivi. «È bello perché restiamo un paese piccolo e raccolto - osserva Marcoli - ma è chiaro che il turismo è anche un’arma a doppio taglio».

La sfida sta tutta lì: tenere insieme accoglienza e vita quotidiana. I servizi non mancano, dalle scuole agli spazi pubblici, ma qualche limite si sente. Il trasporto pubblico, ad esempio, resta difficile da strutturare in modo efficace per una realtà di queste dimensioni.

E soprattutto c’è il tema della casa. «Si fa fatica a trovare abitazioni per i residenti, per le giovani coppie - ammette il sindaco -. Le vecchie case vengono acquistate e immesse nel mercato turistico, e questo crea innegabili difficoltà». Un equilibrio delicato.

Guardando avanti, l’obiettivo è chiaro: continuare su una linea che tenga insieme sviluppo e misura. «Siamo stati investiti dal boom edilizio tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila - ricorda Marcoli -. Ora dobbiamo continuare a lavorare sul traffico, favorire le persone, mantenere un paese vivibile». L’idea, in fondo, è quella di non perdere l’identità. Restare un paese, anche con numeri da località turistica. «Come un piccolo villaggio», dice il sindaco.