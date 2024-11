Furti nelle case dei bresciani, nel 2023 la crescita è significativa

Con quasi 4.500 denunce si torna per la prima volta a superare il dato pre-pandemia, e non è un buon segnale

3 ' di lettura

I furti nelle case sono tornati ai livelli prepandemia

In aumento i furti nelle case dei bresciani, dopo la netta flessione nell’anno della pandemia e il rimbalzo registrato nel 2021 e nel 2022. Nel 2023 sono stati denunciati 4.482 furti in abitazione, con un incremento importante, con +803 denunce, pari al +21,8% rispetto all’anno precedente quando furono 3.679 i drammi subiti dai bresciani per la violazione della propria intimità. Perché il furto in abitazione rappresenta la violazione di uno spazio, quello della nostra casa, che dovrebbe costitui