Bione: un paese che perde abitanti, ma non coesione

La Qualità della vita ha ripreso il suo cammino: una presenza che in questo 2026 sarà più corposa che in passato. Ma è ancora presto per svelare le tante, tantissime novità che metteremo in campo. Intanto abbiamo iniziato un viaggio tra i Comuni bresciani, per commentare i dati emersi dalla nostra ricerca ma non solo.

Perde abitanti ma non coesione. Bione, 1.284 residenti, si colloca nella graduatoria provinciale dei Comuni sotto i 2.000 abitanti con un quadro fatto di luci e ombre. Tra il 2019 e il 2025 la popolazione è calata del 5,9% e il rapporto tra under 14 e over 65, pari a 198,9, conferma una struttura demografica anziana, tipica dei piccoli centri montani. Questi alcuni dei dati della nostra Qualità della vita che fotografano il piccolo comune della Valsabbia.

I dati

Sul piano economico i segnali sono contrastanti: le imprese diminuiscono del 2% nel periodo 2019-2025, ma la forza lavoro cresce dell’1,9% e il reddito dichiarato tra 2022 e 2023 segna un +8,3%. Il mercato immobiliare resta accessibile, con un valore medio di 1.835 euro al metro quadrato, lontano dalle quotazioni dei poli turistici ma coerente con la dimensione locale. Sul fronte ambientale pesa l’aumento del Pm10 (+1,6 tra 2023 e 2024), mentre la raccolta differenziata migliora leggermente (+0,7%).

Nessun residente risulta esposto a rischio alluvionale. I servizi raccontano un paese essenziale: 5,5 esercizi commerciali ogni mille abitanti e solo 0,9 giorni di ambulatorio ogni mille residenti, dato che evidenzia una presenza sanitaria limitata.

Più vivace il profilo culturale e sportivo, con 15,4 esibizioni e 3,9 impianti sportivi ogni mille abitanti, oltre a 1,3 associazioni di volontariato per mille residenti.

La sicurezza resta uno dei punti di forza: 11,6 delitti denunciati ogni mille abitanti, 1,5 furti e 2,7 truffe informatiche, valori contenuti rispetto a realtà più grandi. Bione appare così come un Comune che affronta il calo demografico e la riduzione dei servizi, ma mantiene redditi in crescita, sicurezza diffusa e una comunità attiva. Una qualità della vita sobria, fatta di equilibri delicati e di un tessuto sociale che continua a reggere.