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Bassano Bresciano, la sfida è continuare a crescere con equilibrio

Il sindaco Michele Sbaraini: «Avanti con la rigenerazione delle aree urbane dismesse»
Umberto Scotuzzi
Il municipio di Bassano Bresciano
Il municipio di Bassano Bresciano

La Qualità della vita ha ripreso il suo cammino: una presenza che in questo 2026 sarà più corposa che in passato. Ma è ancora presto per svelare le tante, tantissime novità che metteremo in campo. Intanto abbiamo iniziato un viaggio tra i Comuni bresciani, per commentare i dati emersi dalla nostra ricerca ma non solo.

«Erogare servizi alla persona, a partire dai più giovani; prestare attenzione al sociale nelle sue molteplici sfumature; costruire servizi moderni in grado di rispondere ai bisogni delle famiglie. Sono le tre priorità per garantire una sempre migliore qualità della vita».

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Qualità della vita 2026Bassano Bresciano

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