Bassano Bresciano, la sfida è continuare a crescere con equilibrio

La Qualità della vita ha ripreso il suo cammino: una presenza che in questo 2026 sarà più corposa che in passato. Ma è ancora presto per svelare le tante, tantissime novità che metteremo in campo. Intanto abbiamo iniziato un viaggio tra i Comuni bresciani, per commentare i dati emersi dalla nostra ricerca ma non solo.
«Erogare servizi alla persona, a partire dai più giovani; prestare attenzione al sociale nelle sue molteplici sfumature; costruire servizi moderni in grado di rispondere ai bisogni delle famiglie. Sono le tre priorità per garantire una sempre migliore qualità della vita».