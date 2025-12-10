Giornale di Brescia
Abbonati
PoliticaItalia e Estero

Zelensky vede Meloni: «Sui negoziati di pace mi fido di lei»

E mentre il papa difende l’Unione europea, Trump l’attacca ancora: «Sono deboli e non sanno che fare»
Volodymyr Zelensky e Giorgia Meloni - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Volodymyr Zelensky e Giorgia Meloni - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
AA

Trump gela Zelensky e attacca ancora l’Europa, mentre il leader ucraino incontra la premier Meloni a Palazzo Chigi. «È il momento di indire elezioni in Ucraina, ma stanno usando la guerra per non farlo. Non è più una democrazia», dichiara il capo della Casa Bianca in un’intervista a Politico, definendo Zelensky ancora una volta un «piazzista». Poi arriva la stoccata ai leader europei: «Sono deboli e non sanno che cosa fare». Mosca plaude.

Italia e Ucraina

Zelensky replica di essere «pronto alle elezioni anche entro tre mesi, se la sicurezza sarà garantita» e a Roma porta il piano di pace rivisto dopo i colloqui a Londra con Francia, Germania e Gran Bretagna. «Mi fido di Meloni, colloquio eccellente», assicura il presidente ucraino.

Ma Salvini ribatte: «Non tolgo soldi alla sanità per una guerra persa». E anche Conte dice la sua: «Zelensky si fida di Meloni? Prendo atto. L’Europa è completamente disorientata, avevano solo una linea, la vittoria militare sulla Russia, hanno scommesso su questo e adesso non hanno nessuna alternativa. Quindi lasciamo che a condurre il negoziato siano gli Stati Uniti».

In mattinata l’incontro con papa Leone XIV. «È irrealistico un accordo di pace senza l’Europa», afferma il pontefice, che esorta l’Ue a «unirsi».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Volodymyr ZelenskyGiorgia MeloniDonald Trump
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario