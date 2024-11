Umbria ed Emilia-Romagna, le elezioni regionali hanno peso nazionale

Nel 2024 il centrosinistra si preso solo la Sardegna. A destra Liguria, Abruzzo Piemonte e Basilicata

3 ' di lettura

Un'urna per le elezioni regionali - Foto © www.giornaledibrescia.it

Il voto regionale in Emilia-Romagna e Umbria del 17 e 18 novembre chiude un anno elettorale molto fitto per l’Itala. Nel corso del 2024, oltre alle Europee e alla Amministrative, si è già votato in 5 Regioni. Bilanci. L’ultima chiamata alle urne, il 27 e 28 ottobre, è stata la Liguria che ha visto la riconferma della coalizione di centrodestra con la vittoria del sindaco di Genova Marco Bucci sull’ex ministro della Giustizia, il dem Andrea Orlando. Si era iniziato a febbraio con il voto in Sarde