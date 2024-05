Sicurezza, il Pd chiede a Regione 20 milioni di euro in più

Il Pd bresciano interviene sul tema della sicurezza, precisando che la questione riguarda «sia la sinistra che la destra», cercando così di liberare il campo da strumentalizzazioni.

Ieri in Regione il Partito democratico ha presentato una mozione, chiedendo di collocare 20 milioni di euro aggiuntivi sul capitolo della sicurezza. «Il Pirellone spende solo lo 0,02% del bilancio, riversando sul territorio 6 milioni di euro - evidenzia il vicepresidente del Consiglio regionale Emilio Del Bono -. Noi vorremo 15 milioni per migliorare la tecnologia e le dotazioni e 5 milioni per aumentare i trasferimenti alle realtà locali».

La questione interessa logicamente anche Brescia. «In Comune arrivano petizioni e segnalazioni - spiega il segretario cittadino Roberto Cammarata -: risponderemo con presidi, cercando di attuare davvero una buona politica per rimuovere le situazioni di insicurezza». Parole confermate anche dal consigliere in Loggia Roberto Omodei, che precisacome a Brescia ci sia «un agente ogni 600 abitanti, quando la Regione ne chiede uno ogni 1.500. L’Amministrazione cittadina investe nella polizia locale: ci aspettiamo ora un aiuto dal Pirellone».

Il segretario provinciale Michele Zanardi tocca invece la tematica della prevenzione. «Dobbiamo tornare a essere presenti nelle comunità, cercando di contrastare la povertà educativa - sottolinea -. Accompagnare la crescita dei ragazzi è fondamentale in questo periodo storico».