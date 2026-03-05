Senato Usa boccia la risoluzione sullo stop ai poteri di guerra a Trump

La risoluzione sostenuta dai democratici per fermare la campagna militare americana contro l'Iran è stata bocciata dal Senato degli Stati Uniti. In base a quanto riferito dai media Usa, l'iniziativa è stata respinta con 53 voti contrari e 43 favorevoli. John Fetterman, senatore democratico della Pennsylvania, ha votato contro, come ampiamente anticipato.

John Thune, il leader della maggioranza, ha sostenuto che il presidente Usa sta «agendo nel migliore interesse della nazione», negli sforzi di placare i malumori, alimentati sia dalle notizie dei primi caduti americani sia dai timori di una tempistica incerta e sia, più in generale, da un Congresso relegato a un inedito ruolo notarile dal decisionismo dell'amministrazione Trump 2.0.

I democratici hanno condannato il tycoon per aver ordinato una campagna aerea contro l'Iran senza il permesso preventivo al Congresso, offrendo poi spiegazioni variabili sui suoi reali obiettivi. La risoluzione sui poteri di guerra presentata dai democratici Tim Kaine, Adam Schiff e Chuck Schumer (leader della minoranza), avrebbe imposto la fine della partecipazione degli Usa alle ostilità e obbligherebbe Trump a presentarsi al Congresso prima di rientrare in guerra