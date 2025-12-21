Giornale di Brescia
PoliticaItalia e Estero

Mosca: «Trilaterale con Ucraina e Usa? Mai discussa l’idea»

Lo ha affermato il consigliere di Vladimir Putin, Yuri Ushakov, ridimensionando l’ipotesi emersa nelle scorse ore
Yuri Ushakov con Vladimir Putin - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Mosca chiude, almeno per ora, alla prospettiva di un vertice trilaterale con Stati Uniti e Ucraina. A chiarirlo è Yuri Ushakov, consigliere del presidente russo, che ha ridimensionato l’ipotesi emersa nelle ultime ore spiegando che «l’idea non è mai stata discussa seriamente» e che «al momento non è nemmeno presa in considerazione».

L’ipotesi di un incontro a tre era stata rilanciata da Washington, anche attraverso un annuncio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, alimentando aspettative su un possibile nuovo formato di dialogo diretto. Dal Cremlino, però, il segnale è netto e lascia intendere che non ci siano, allo stato attuale, le condizioni politiche per un vertice di questo tipo.

AMiami

Sul piano diplomatico, intanto, restano aperti altri canali. A Miami sono in corso colloqui legati al conflitto, che secondo quanto riferito dalle agenzie russe stanno registrando un clima definito «costruttivo». L’inviato di Mosca, Kirill Dmitriev, ha parlato positivamente degli incontri con l’inviato presidenziale statunitense Steve Witkoff e con Jared Kushner, genero del presidente degli Stati Uniti. I colloqui a Miami, avviati nelle scorse ore, proseguiranno anche oggi.

Argomenti
guerra in UcrainatrilateraleStati UnitiUcrainaRussia
