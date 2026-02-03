Vannacci pronto a lasciare la Lega: oggi l’annuncio ufficiale

L’eurodeputato della Lega Roberto Vannacci sarebbe sul punto di uscire dal partito. Risale ai giorni scorsi la presentazione di un «suo» simbolo politico ed entro oggi, si apprende da più fonti parlamentari, è atteso un suo annuncio ufficiale.

Dal Carroccio si fa tuttavia notare che il vicesegretario Vannacci è stato comunque convocato al Consiglio federale, che si terrà sempre oggi. Una riunione, si sottolinea, organizzata per parlare soprattutto di sicurezza, e, aggiungono le stesse fonti di via Bellerio, se Vannacci deciderà davvero, da vicesegretario, di disertare lasciando la Lega per fondare un nuovo partito, «siamo certi si dimetterà anche da europarlamentare».

Nessun commento

Il team Vannacci all’Eurocamera, intanto, si chiude nel silenzio: «Per ora non rilasciamo dichiarazioni». Il generale è chiuso da questa mattina all’interno del suo ufficio al Parlamento europeo a Bruxelles.

Prime reazioni

«Se così fosse, in bocca al lupo e buona fortuna. Non condivido, perché fuori dalla Lega non c’è spazio. Vannacci è stato gratificato anche con il ruolo di vicesegretario. Voglio sperare che non ci sia un’uscita di questo tipo che fa male non tanto alla Lega, ma al centrodestra, e aiuta la sinistra». Il capogruppo della Lega al Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Corbetta, ha commentato così l’eventualità di un addio di Vannacci.

«Voglio pensare che il generale, che è un uomo di valori e sicuramente un uomo di destra, non faccia un regalo alla sinistra uscendo dal centrodestra e dalla Lega», ha concluso Corbetta.