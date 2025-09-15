Giornale di Brescia
Politica

Rimpasto in Regione, Barbara Mazzali: «Nessun passo indietro»

Dopo che la scorsa settimana era circolato il nome dell’imprenditrice bresciana Debora Massari che avrebbe potuto prendere il suo posto in giunta, l'assessore regionale al Turismo ha chiarito la propria posizione: «Ad oggi nessuna richiesta dal partito»
Barbara Mazzali © www.giornaledibrescia.it
Barbara Mazzali © www.giornaledibrescia.it
«Ad oggi il partito non mi ha chiesto alcun passo indietro». Con queste parole l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda in quota Fratelli d’Italia, Barbara Mazzali, interviene sulla sua possibile uscita dalla Giunta di Regione Lombardia. Il nome che la scorsa settimana era circolato per la ricomposizione della giunta lombarda guidata da Attilio Fontana era quello dell’imprenditrice Debora Massari

In una nota diffusa oggi, Mazzali chiarisce la sua posizione: «Continuo a lavorare con impegno e serenità per il turismo lombardo e per il marchio Made in Lombardy, che in questi primi due anni e mezzo di mandato abbiamo promosso e fatto crescere con fatica e determinazione».

L’assessore rivendica anche il rapporto diretto con gli elettori: «Sono consapevole di essere sempre stata in prima linea, al servizio dei cittadini e degli elettori che, con 6.800 preferenze, hanno scelto di scrivere il mio cognome sulla scheda elettorale alle ultime regionali in provincia di Brescia».

Mazzali non esclude scenari futuri, ma puntualizza: «Qualora dovessero arrivare richieste diverse – che ribadisco, ad oggi non mi sono pervenute – da militante e da “soldato” del partito tornerò a fare politica sul territorio, come ho sempre fatto, rappresentando con orgoglio la provincia. Era doveroso chiarire questa vicenda e ribadire la mia posizione» conclude.

Barbara Mazzali, originaria di Reggio Emilia, vive a Porto Mantovano (MN), ed è imprenditore e manager. Tra le esperienze passate nelle istituzioni annovera quella da consulente al Senato della Repubblica. Nella passata legislatura è stata presidente del gruppo Fratelli d’Italia e vicepresidente del Comitato paritetico di controllo e valutazione.

