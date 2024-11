Parlamento europeo, via libera alla nuova Commissione von der Leyen

La seconda Commissione presieduta da Ursula von der Leyen è stata approvata dal plenum del Parlamento europeo con appena 10 voti in più rispetto alla maggioranza assoluta degli aventi diritto, che è di 360 eurodeputati su 720. Un dato pari al 51,39% degli aventi diritto, il peggior risultato di sempre nella storia europea.

«Oggi è un bel giorno per l'Europa perché il voto mostra la tenuta del centro. Sono molto grata per la fiducia espressa dal Parlamento europeo al nuovo collegio» ha detto la presidente von der Leyen, in conferenza stampa. «Radunerò la mia squadra a partire da lunedì. E ci metteremo al lavoro», ha aggiunto.