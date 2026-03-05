Medio Oriente, Meloni: «Rischio escalation, ma l’Italia non è in guerra»

La crisi in Medio Oriente e le tensioni con l’Iran preoccupano il Governo italiano. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenuta questa mattina a Non stop news su Rtl 102.5, ha parlato apertamente di un «rischio di escalation che può avere conseguenze imprevedibili», con possibili ripercussioni anche per l’Italia.

Il conflitto e il rischio escalation

La premier ha definito «preoccupante» il conflitto in atto, soffermandosi sulla «reazione scomposta dell’Iran» che – ha detto – «sta sostanzialmente bombardando tutti i Paesi vicini, compresi quelli che si erano spesi per un accordo sul nucleare iraniano».

Uno scenario che, secondo Meloni, può allargare ulteriormente il fronte della crisi, con effetti non solo militari ma anche economici e strategici per l’Europa.

Basi Usa in Italia

Rispondendo a una domanda sull’eventuale utilizzo delle basi militari statunitensi presenti sul territorio italiano per un’offensiva contro Teheran, la presidente del Consiglio ha escluso richieste in tal senso.

«Oggi non abbiamo nessuna richiesta in questo senso e voglio dire che non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra», ha affermato, ribadendo la linea di prudenza dell’esecutivo.

Aiuti ai Paesi del Golfo

Meloni ha confermato l’intenzione dell’Italia, insieme a Regno Unito, Francia e Germania, di inviare aiuti ai Paesi del Golfo. «Parliamo chiaramente di difesa, di difesa aerea», ha precisato.

Una scelta motivata non solo dai rapporti diplomatici ma anche dalla presenza italiana nell’area: «Ci sono decine di migliaia di italiani e circa duemila militari che dobbiamo proteggere». Il Golfo, ha aggiunto, è «vitale per gli approvvigionamenti», riferimento diretto alle forniture energetiche.

Gas e rischio speculazioni

Proprio sul fronte energetico, la premier ha annunciato un monitoraggio rafforzato per prevenire rialzi speculativi dei prezzi del gas. «Abbiamo già sentito in queste ore il presidente di Arera che ha attivato i meccanismi per evitare fenomeni speculativi», ha spiegato.

È stata attivata una task force dedicata al controllo dei prezzi. E Meloni ha lanciato un messaggio chiaro: «Faremo tutto quello che possiamo per non darla vinta» a chi dovesse speculare, aggiungendo di essere pronta «ad aumentare le tasse alle aziende che dovessero speculare sulle bollette».

Allerta terrorismo

Infine, il tema della sicurezza interna. «Sul terrorismo islamico non bisogna mai abbassare la guardia», ha detto la presidente del Consiglio, assicurando che «sono mobilitati tutti i servizi di sicurezza».

Il ministro dell’Interno ha già convocato il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica e il Comitato di analisi strategica antiterrorismo si riunisce «in modo cadenzato». «Non siamo distratti, la guardia è altissima», ha concluso Meloni.

In un quadro internazionale in rapido deterioramento, il Governo punta dunque su prudenza militare, protezione degli interessi strategici e vigilanza interna, mentre resta aperta l’incognita sull’evoluzione del conflitto.

Preoccupa" il "conflitto che in particolare con la reazione scomposta dell'Iran, che sta sostanzialmente bombardando tutti i paesi vicini compresi quelli che si erano spesi per un accordo sul nucleare iraniano, comporta un rischio di escalation che può avere conseguenze imprevedibili. E sono ovviamente preoccupata per le ripercussioni sull'Italia". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite del programma radiofonico "Non stop news", su Rtl 102.5.

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - "Oggi non abbiamo nessuna richiesta in questo senso e voglio dire che non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite del programma radiofonico "Non stop news", su Rtl 102.5, rispondendo a una domanda sull'uso delle basi militari americane in territorio italiano per l'offensiva all'Iran. (ANSA). CPP-GAS

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - "Oggi non abbiamo nessuna richiesta in questo senso e voglio dire che non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite del programma radiofonico "Non stop news", su Rtl 102.5, rispondendo a una domanda sull'uso delle basi militari americane in territorio italiano per l'offensiva all'Iran. (ANSA). CPP-GAS

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - "Abbiamo già sentito in queste ore il presidente di Arera che ha già attivato i meccanismi che servono a evitare fenomeni speculativi, ha una apposita task force soprattutto per monitorare i prezzi del gas, faremo tutto quello che possiamo per non darla vinta" a chi dovesse speculare e "sono pronta ad aumentare le tasse ad aziende che dovessero speculare sulle bollette". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite del programma radiofonico "Non stop news", su Rtl 102.5. (ANSA). GAS-CPP

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - "L'Italia, come Regno Unito, Francia, Germania, intende inviare aiuti ai Paesi del Golfo, parliamo chiaramente di difesa, di difesa aerea, non solo perché sono nazioni amiche ma perché in quell'area ci sono decine di migliaia di italiani, e circa duemila militari che dobbiamo proteggere. E il Golfo è vitale per gli approvvigionamenti". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite del programma radiofonico "Non stop news", su Rtl 102.5. (ANSA). CPP-GAS

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - Sul terrorismo islamico "non bisogna mai abbassare la guardia, siamo totalmente mobilitati, sono mobilitati tutti i servizi di sicurezza, il ministro Piantedosi ha già convocato il comitato per l'ordine e la sicurezza, il comitato analisi strategica antiterrorismo" si riunisce "in modo cadenzato, abbiamo delle eccellenze. Non siamo distratti, la guardia è altissima". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite del programma radiofonico "Non stop news", su Rtl 102.5. (ANSA). GAS-CPP