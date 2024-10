L’Ungheria contro Ilaria Salis: «Revocatele l’immunità»

Viktor Orban torna a minacciare la libertà di Ilaria Salis. Dopo averlo più volte preannunciato, le autorità ungheresi hanno chiesto al Parlamento europeo di revocare l'immunità all'eurodeputata di Avs tenendo aperta una saga giudiziaria che va avanti da oltre un anno e mezzo.

Budapest intende dunque proseguire le indagini sulla presunta aggressione dell'attivista italiana ai danni di militanti dell'estrema destra magiara, chiedendo che le sia revocato lo scudo della protezione parlamentare ed esponendola così al rischio di un ritorno nelle carceri ungheresi dove è stata detenuta per quindici mesi prima di essere eletta e ottenere la libertà. L'annuncio della presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola, di aver ricevuto l'istanza da parte di Budapest è arrivato nel mezzo della sessione a Strasburgo.

La reazione

Il primo ministro ungherese Viktor Orban - Foto Epa/Jakub Gavlak © www.giornaledibrescia.it

«Non è una coincidenza che la richiesta al Parlamento sia avvenuta il 10 ottobre, il giorno successivo al mio intervento in Aula», ha commentato l'ex maestra di Monza richiamando il suo primo faccia a faccia con Orban avvenuto senza esclusione di colpi due settimane fa proprio tra i banchi della sede dell'Eurocamera nella città alsaziana.

«I tiranni faticano a digerire le critiche», ha attaccato l'eurodeputata in un lungo post sui social, accusando l'Ungheria di «non avere le condizioni minime affinché si possa svolgere un processo giusto, né per me né per nessun oppositore politico, tanto meno se antifascista». E facendo appello al Parlamento europeo affinché «difenda lo stato di diritto e i diritti umani».

La risposta di Budapest non ha tardato ad arrivare. «Il fatto che ti comporti da vittima non è solo sconcertante, ma anche assolutamente disgustoso. Non sei stata arrestata per le tue opinioni politiche, sei stata arrestata e processata per casi di aggressione a mano armata contro ungheresi innocenti», ha tuonato su X il portavoce del governo ungherese, Zoltan Kovacs, definendola «una delinquente comune» e non «una martire».

Uno scontro che si è esteso anche a maggioranza e opposizione. «Le vittime dell'aggressione meritano giustizia ed è giusto permettere loro di capire, attraverso un equo processo, cosa sia realmente accaduto», ha detto l'eurodeputata leghista Susanna Ceccardi. Mentre sul fronte opposto – oltre ai leader di Avs, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli – anche il dem Pierfrancesco Maran ha preso le difese della brianzola preannunciando la sua volontà di «votare affinché resti libera di fronte all'ennesima persecuzione di Orban». E anche tra le file della politica ungherese il fronte anti-Orban, capeggiato dalla socialista Klara Dobrev e dal popolare Peter Magyar, ha rivendicato l'azione «molto più rigorosa e democratica» dell'Europarlamento rispetto alle autorità magiare.

La procedura

La richiesta di sospensione dell'immunità finirà ora sul banco della commissione Affari giuridici dell'Eurocamera. L'iter potrebbe durare alcuni mesi, come accaduto per gli eurodeputati coinvolti nel Qatargate. «In quel caso - viene evidenziato da fonti parlamentari - c'era però la pressione di tutto il Parlamento per procedere rapidamente», mentre su Salis «gli eurodeputati potrebbero decidere di agire con più calma, prendendo tutte le precauzioni necessarie».

Il primo passo si compirà nella prima settimana di novembre, quando la commissione dovrà scegliere a quale eurodeputato affidare la stesura della relazione sulla vicenda Salis. Poi partirà l'esame di tutti i documenti presentati dall’Ungheria e si deciderà se organizzare un'audizione dell'eurodeputata. Soltanto in seguito la richiesta dovrà passare il voto della commissione e della plenaria: con tutta probabilità all'inizio del 2025.