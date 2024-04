Letizia Moratti inizia la sua corsa per le Europee con Forza Italia

Letizia Moratti inizia ufficialmente la sua corsa per le Europee con Forza Italia. L’ex sindaca di Milano in redazione al Giornale di Brescia accompagnata dal senatore Adriano Paroli e dall’on. Maurizio Casasco ha spiegato le ragioni della sua candidatura: «I vertici del partito, a partire da Tajani hanno molto spinto, inoltre ho ricevuto molte sollecitazioni dagli imprenditori, da esponenti del Terzo settore e da molte realtà locali. Devo dire che ho maturato questa decisione anche in relazione al contesto socio-economico e geopolitico dell'Europa di questo momento, sperando di poter dare un contributo, data la mia esperienza, le mie competenze anche internazionali, a un'Europa che deve tornare a essere protagonista nel mondo».

Un omaggio a Silvio Berlusconi

C’è poi un pensiero per Silvio Berlusconi, la cui scomparsa non solo ha rinsaldato rapporti in Forza Italia, ma ha convinto la stessa Moratti a rimettersi in gioco dopo l’esperienza alle Regionali con il Terzo Polo ritornando in Forza Italia: «È stato anche un omaggio al presidente Berlusconi per dare un contributo in un momento in cui Forza Italia avrebbe potuto avere delle difficoltà».

La posizione di Forza Italia in Europa

Infine sul posizionamento europeo l’ex assessore alla Sanità di Regione Lombardia non ha dubbi: «La posizione di Forza Italia in Europa è chiarissima, nessuna alleanza con Identità e Democrazia e con l’estrema destra. Il Partito popolare europeo è l’unica forza che può arginare una destra che vuoleindebolire l'Europa e un partito socialista che ha dimostrato di essere incapace di tenere un equilibrio tra la sostenibilità ambientale, la sostenibilità economica e la sostenibilità sociale».