Il primo giorno al Parlamento europeo dei deputati bresciani Inselvini e Vivaldini

Primo giorno in aula per Mariateresa Vivaldini e Paolo Inselvini, entrambi di Fratelli d’Italia e unici bresciani eletti al Parlamento europeo. «Un'emozione grande prendere posizione nelle fila di Ecr in parlamento a Strasburgo, felice e onorata di rappresentare Brescia e l'Italia ma anche conscia della grande responsabilità e dell'importante lavoro che mi aspetta» commenta Vivaldini.

«In questa legislatura si decide il futuro dell'Europa, che richiede grandi decisioni e importanti cambiamenti e che sarà determinante per il nostro Paese nella difesa della nostra identità, dei nostri valori, del nostro tessuto economico». Vivaldini torna poi sul voto a Roberta Metsola, rinnovata guida del Parlamento europeo. «Una guida autorevole che auspico possa presiedere, come già avvenuto, nel rispetto delle differenti sensibilità dei vari gruppi politici».

Per Paolo Inselvini è la prima elezione dopo aver sfiorato due anni fa l’ingresso alla Camera: «Un grande onore e una grande responsabilità iniziare ufficialmente questa sfida. Entro all'europarlamento con grande umiltà, coraggio e amore per i principi che sono e sarò chiamato a difendere» dice Inselvini. «Lavorerò senza sosta per difendere il nostro territorio bresciano, i nostri imprenditori, i nostri agricoltori, i cittadini che mi hanno dato un'enorme fiducia che ogni giorno dovrò meritarmi. Mi batterò per un'Europa che riporti al centro la nostra identità cristiana e proverò ad avvicinare sempre più giovani ad un impegno politico che io vivo come missione. Oggi abbiamo eletto la Presidente Metsola ma soprattutto abbiamo eletto come vicepresidente la nostra Antonella Sberna, per la prima volta un rappresentante della destra italiana avrà un ruolo così importante nell'istituzione europea».