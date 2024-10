Il Pd del Nord sfida la Lega con Del Bono e riscrive l’autonomia

L’assemblea del Partito Democratico di Lombardia, Veneto e Piemonte si è svolta a Brescia l’obiettivo, sul lungo termine, è anche fare sistema in chiave elettorale

L'assemblea del Pd a Brescia - © www.giornaledibrescia.it

Lo slogan pop c’è: «Non siamo il Pd del no, ma il Pd del Nord». Il contenuto di quella che si può definire una «controriforma» alla legge Calderoli anche: serve un’autonomia cooperativa che passi da riforma del Testo unico degli enti locali, Federalismo fiscale, rafforzamento delle città metropolitane, delle Province e dell’impronta delle autonomie locali in Parlamento. Con materie cruciali come istruzione, energia, finanza pubblica, commercio allo Stato. A dirlo sono le assemblee regionali del