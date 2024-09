Gorlani: «L'autonomia non sia una fuga in avanti solo di alcune regioni»

Per il docente di Diritto costituzionale e pubblico all’Università statale di Brescia «con queste incertezze la riforma è destinata ad aumentare i malfunzionamenti più che a ridurli»

L'avvocato Gorlani, docente di Diritto costituzionale e pubblico all'Università di Brescia

Si definisce «da sempre un grande sostenitore del Titolo V e della valorizzazione dell’autonomia regionale», percorso rimasto in questi anni a mezz’aria, incompiuto. (Anche) per questo il suo sguardo da costituzionalista è significativo per capire a che punto siamo e, soprattutto, quali sono i punti deboli, quelli di forza e i risvolti tanto della riforma quanto del referendum che la vuole abolire. A parlarne è l’avvocato Mario Gorlani, docente di Diritto Costituzionale e pubblico all’Università