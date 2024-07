Giovanni Toti si è dimesso dalla carica di presidente della Liguria

Giovanni Toti si è dimesso dall’incarico di presidente della Regione Liguria. Lo si è appreso dalla Regione. A consegnare la lettera di dimissioni irrevocabili all’ufficio protocollo dell’Ente è stato questa mattina alle 10.40 l’assessore Giacomo Raul Giampedrone su delega dello stesso Toti.

Toti è agli arresti domiciliari da quasi tre mesi, con l’accusa di corruzione: secondo quanto ricostruito dalla Procura di Genova avrebbe ricevuto tangenti in cambio di favori.

La lettera

«Mi assumo tutta la responsabilità di richiamare alle urne, anticipatamente, nei prossimi tre mesi, gli elettori del nostro territorio, che dovranno decidere per il proprio futuro», ha scritto Giovanni Toti in una lettera diffusa dopo aver rassegnato le dimissioni. «Oggi sento come necessario che i cittadini tornino ad esprimersi per ridare alla politica, più presto, quella forza, quella autorevolezza, quello slancio, indispensabili ad affrontare le moltissime sfide che la Regione ha di fronte per continuare nel percorso di modernizzazione e crescita economica – prosegue la lettera –. Non è questa la sede per rivendicare quanto fatto in quasi dieci anni di governo. Sono certo che i liguri sapranno giudicare e scegliere per il proprio meglio, e sapranno valutare l'impegno messo da tutti noi, i difficili momenti che abbiamo vissuto ed affrontato insieme, dal Ponte Morandi al Covid. Lascio una Regione in ordine. Ho atteso fino ad oggi per rassegnare le mie dimissioni per consentire al Consiglio regionale di approvare l'assestamento di bilancio e il rendiconto, fondamentali per la gestione dell'Ente».

Le reazioni

«In Liguria siamo di fronte all’ennesimo tentativo di sovvertire il voto popolare usando inchieste e arresti. La Lega non si fa intimidire e i cittadini sapranno rispondere democraticamente riconfermando il centrodestra che ha rilanciato la Regione da tutti i punti di vista», ha commentato il partito in una nota.