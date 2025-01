Problemi per la Gioconda al Louvre, Caruso: «La ospitiamo in Lombardia»

«Siamo pronti a ospitare la Gioconda in Lombardia». Lo dice l’assessora regionale alla Cultura, Francesca Caruso, in merito alla lettera pubblicata sulla testata francese Le Parisien nella quale Laurence des Cars, presidente del Louvre, elenca al ministro della Cultura francese, Rachida Dati, una serie di criticità che il museo più famoso del mondo è costretto ad affrontare, lanciando l’allarme riguardante la sala che ospita il celebre dipinto.

«Non entro nel merito delle osservazioni del presidente sullo stato del museo – aggiunge Caruso – ma accolgo l’appello relativo alla ricerca di una collocazione diversa. Direi che in attesa delle decisioni del Governo francese su spostamenti o ristrutturazioni, noi in Lombardia siamo ben lieti di ospitare questa opera che rappresenta al meglio l’arte e la cultura italiana ed è patrimonio dell’intera umanità».

Il celebre dipinto esposto al Louvre - Foto Epa/Aurelien Morissard © www.giornaledibrescia.it

«Un’ospitalità – conclude l’assessora Caruso – che avrebbe un significato ancor più forte se proiettata in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Sarebbe il miglior modo per rendere fruibile questo splendore del genio italiano al grande pubblico che verrà in Lombardia e deciderà di visitare le opere di Leonardo Da Vinci in quello che amo chiamare “circuito vinciano”».