Elezioni Usa: «Solo l’America nei programmi di Trump e di Harris»

Per Amy Agostino, da 40 anni in Italia ma nata in Florida, il neo presidente proverà però a fermare le guerre

2 ' di lettura

Amy Agostino

A 18 anni, quando in Florida dovette registrarsi per poter accedere al diritto al voto, ad Amy Agostino venne chiesto che partito avesse intenzione di sostenere. «Ero basita, non mi aspettavo la domanda – racconta la ex docente di inglese da 40 anni in Italia -. Tra Repubblicani e Democratici, scelsi la terza opzione: l’Indipendent party». Da allora si sono susseguite diverse tornate elettorali ma Agostino ha mantenuto inalterato il suo spirito critico, quella tensione che l’ha portata a non sch