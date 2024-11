Elezioni Usa, gli americani al voto per scegliere Harris o Trump

La campagna multimiliardaria di Donald Trump e Kamala Harris è giunta al capolinea, e i riflettori sono ora puntati sugli Stati chiave che decideranno l'esito del voto.

I numeri

Per vincere la Casa Bianca il numero magico è 270: sono i grandi elettori necessari per conquistare la presidenza, su un totale di 538. La California è lo Stato che ne assegna di più: 54. Sette sono gli Stati in bilico che decideranno l'esito delle elezioni: Georgia, Nord Carolina, Pennsylvania (lo Stato chiave ha 19 grandi elettori), Michigan, Wisconsin, Nevada e Arizona. 244 milioni sono gli americani aventi diritto al voto, di cui 82 milioni hanno espresso la loro preferenza con il voto anticipato.

La giornata di Kamala Harris

Interviste radio, incontri con gli elettori in giro per la Pennsylvania e una cena in famiglia a Washington prima di spostarsi nella «sua» Howard University a seguire i risultati elettorali. Così Kamala Harris ha trascorso la giornata più importante della sua vita in attesa di sapere se sarà la prima donna, per di più di origini asiatiche e giamaicane, a conquistare la Casa Bianca.

«In serata sono alla mia alma mater», ha detto la candidata democratica in un'intervista a Pittsburgh con il programma radiofonico «The Big K Morning Show with Larry Richert». Lo storico college nero, la «Black Harvard» dove Harris si è laureata nel 1989 e ha cominciato a muovere i primi passi nella politica, è ovviamente fiero della sua alunna più importante. «Il primo incarico per cui mi sono candidata è stato quello di rappresentante delle matricole alla Howard University. E tornare lì stasera, la mia amata università è, per me, chiudere davvero il cerchio».

Already voted? Thank you for making your voice heard.



Now, send this link to three people in your life and make sure they have a plan to vote: https://t.co/VbrfuqVy9P. — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 5, 2024

Prima di spostarsi all'università, cena in famiglia per la vicepresidente. «È una tradizione che abbiamo, siamo tutti insieme», ha spiegato. In giornata Harris ha visitato diversi luoghi di Pittsburgh, in Pennsylvania, e ha invitato tutti gli americani ad andare a votare. «Dobbiamo portare a casa il risultato. È il giorno delle elezioni, uscite e votate!», ha esortato la candidata.

Accompagnata dal governatore dello Stato in bilico, Josh Shapiro, e dalla deputata Alexandria Ocasio-Cortez, la democratica ha fatto tappa anche nel ristorante portoricano Old San Juan Cafe, nella contea di Berks, nel tentativo di cavalcare la rabbia della comunità definita «spazzatura» da un comico al comizio di Donald Trump al Madison Square Garden. La vicepresidente ha chiacchierato con i commensali chiedendo consigli su cosa ordinare e alla fine ha optato per una porzione di platani fritti, manioca e riso.

La notte elettorale di Trump

Donald Trump trascorrerà la nottata elettorale a Mar-a-Lago insieme a Elon Musk. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali il miliardario sarà alla cena ristretta dell'ex presidente e seguirà con lui i risultati dei primi Stati che chiuderanno i seggi.

Il tycoon ha votato al seggio di Palm Beach, dove ha dichiarato: «Non voglio nessun tipo di violenza. Accetterò la sconfitta, ma solo se sarà giusta».